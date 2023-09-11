Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Сили оборони України протягом останнього тижня звільнили частину Опитного під Донецьком. Закріплюються на досягнутих рубежах. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

У нас так само рух відбувався в районі Опитного. Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту.

За її словами, Сили оборони мали протягом тижня частковий усіх в районі Новомайорського Донецької області (Маріупольський напрямок).