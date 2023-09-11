"ЗСУ звільнили частину Опитного під Донецьком" - Маляр [ Редагувати ]
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Сили оборони України протягом останнього тижня звільнили частину Опитного під Донецьком. Закріплюються на досягнутих рубежах. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.
У нас так само рух відбувався в районі Опитного. Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту.
За її словами, Сили оборони мали протягом тижня частковий усіх в районі Новомайорського Донецької області (Маріупольський напрямок).
На тих частинках і ділянках, де мали успіх, наші Збройні сили наразі закріплюються.
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