У Генштабі ЗСУ повідомили, що під час нової хвилі мобілізації росія хоче закликати від 400 до 700 тисяч чоловіків. Причому вона торкнеться Чечні та тимчасово окупованих територій України.

У зв’язку із катастрофічними втратами окупантів очікується, що незабаром в рф та на тимчасово окупованих нею територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація населення. Її показники за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тисяч осіб.

Як зазначають в Генштабі, цього разу призвати планується також близько 40 тисяч мешканців Чеченської республіки, яких ймовірно буде використано в якості “загороджувальних загонів” позаду російських військ. При цьому серед населення Москви та Санкт-Петербурга цифри запланованої мобілізації знову залишаються мінімальними.