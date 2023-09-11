У понеділок вранці, 11 вересня, у низці областей України лунає повітряна тривога. Причиною тому є загроза застосування ворогом балістичного озброєння. Про це свідчить мапа повітряних тривог.

За даними Повітряних сил ЗСУ, є загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття.

Станом на 08:10 мапа повітряних тривог виглядала так: