"ЗСУ звільнили 1,5 кв. км на південному фронті" - Маляр [ Редагувати ]
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Сили оборони України протягом минулого тижня звільнили близько 1,5 кв. км на південному фронті. У районі Роботиного на Мелітопольському напрямку є успіхи.
Про це вона сказала в ефірі телемарафону.
На півдні тривають наступальні дії. Наші Збройні сили стикаються із серйозними перепонами з боку ворога, але вже подекуди прорвана перша лінія вперед і наші війська рухаються далі.
На цьому напрямку, за її словами, є просування і певні успіхи.
"За минулий тиждень в нас там 1,5 кв. км звільнено", - додала чиновниця.
У ході наступальних дій минулого тижня в нас були успіхи південніше н.п. Роботине і західніше н.п. Вербове. В тих районах, де є успіхи, наші Збройні сили закріплюються.
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