Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Сили оборони України протягом минулого тижня звільнили близько 1,5 кв. км на південному фронті. У районі Роботиного на Мелітопольському напрямку є успіхи.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

На півдні тривають наступальні дії. Наші Збройні сили стикаються із серйозними перепонами з боку ворога, але вже подекуди прорвана перша лінія вперед і наші війська рухаються далі.

На цьому напрямку, за її словами, є просування і певні успіхи.

"За минулий тиждень в нас там 1,5 кв. км звільнено", - додала чиновниця.