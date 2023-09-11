У понеділок, 11 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив, що цьогорічні Ігри нескорених тільки почалися і вже в перший день наші хлопці принесли Україні перемоги – і "золото", і "срібло", і "бронзу".

Вадим Мазніченко. Володимир Гера. Олександр Маковей. Максим Зубов. Микола Заріцький. Володимир Товкис. Пишаюся таким народом! Попри все сильним. Попри все нескореним. Попри все здатним перемагати!

"Сьогодні Invictus Games 2023 тривають. Уболіваємо за український характер, за волю, яка завжди міцніша за обставини!", - додав він.