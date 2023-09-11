"Ігри нескорених": Зеленський заявив про перші перемоги [ Редагувати ]
У понеділок, 11 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив, що цьогорічні Ігри нескорених тільки почалися і вже в перший день наші хлопці принесли Україні перемоги – і "золото", і "срібло", і "бронзу".
Вадим Мазніченко. Володимир Гера. Олександр Маковей. Максим Зубов. Микола Заріцький. Володимир Товкис. Пишаюся таким народом! Попри все сильним. Попри все нескореним. Попри все здатним перемагати!
"Сьогодні Invictus Games 2023 тривають. Уболіваємо за український характер, за волю, яка завжди міцніша за обставини!", - додав він.
по темі
Україна у складі збірної з 25 ветеранів та військовослужбовців виступить на Іграх нескорених-2023 (Іnvictus Games). Змагання відбудуться з 9 до 16 вересня у німецькому Дюссельдорфі
Збірна України з Dota 2 відмовилася грати матч нижньої сітки плей-офф чемпіонату світу з Dota 2 проти Індонезії. Причина зняття української команди - рішення Міжнародної федерації комп'ютерного спорту (IESF) допустити до змагань російських гравців
Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-які компроміси з російським диктатором володимиром путіним, в тому числі переговори, категорично неможливі
Німецький федеральний уряд видав завдання компанії Rheinmetall на поставку 40 бойових машин піхоти Marder в Україну
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Сили оборони України протягом минулого тижня звільнили близько 1,5 кв. км на південному фронті