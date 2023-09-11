Німецький федеральний уряд видав завдання компанії Rheinmetall на поставку 40 бойових машин піхоти Marder в Україну. Це замовлення було укладено у серпні 2023 року і оцінюється в десятки мільйонів євро. Про це повідомляє концерн Rheinmetall.

Робота Rheinmetall над існуючими машинами йде повним ходом, щоб нова партія Marder могла бути поставлена відповідно до контракту у 2023 році.

Завдяки цьому замовленню загальна кількість машин Marder, які Rheinmetall поставить в Україну, збільшиться до 80.

У березні 2023 року компанія вже виготовила перші 20 бронетранспортерів для України на замовлення федерального уряду. Ще 20 бронетранспортерів компанії Rheinmetall було прийнято в експлуатацію у червні 2023 року і нещодавно доставлено і в Україну.

Бронетранспортери є модернізованими Marder 1A3, які Rheinmetall раніше прийняла зі складу Бундесверу. Ще навесні 2022 року компанія Rheinmetall за свій рахунок розпочала модернізацію бронетранспортерів до негайної бойової готовності.

Роботи над бойовою машиною піхоти Marder в даний час ведуться на підприємствах Rheinmetall в Унтерлюс і Касселі. На місяць може постачатись до десяти бронетранспортерів.

Бойова машина піхоти Marder, розроблена для Бундесверу і досі використовується там, є однією з найперевіреніших систем озброєння такого типу у світі. За час експлуатації машина кілька разів модернізувалася та покращувалася за бойовими характеристиками.