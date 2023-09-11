Правоохоронці затримали у Києві завербованого ФСБ нацгвардійця, який готував ракетні удари столичних ТЕЦ. Зрадником виявився контрактник однієї з військових частин Національної гвардії, якого російська спецслужба завербувала у січні цього року. Про це повідомляє СБУ.

"Служба безпеки затримала ще одного агента фсб у Києві. Він займався підготовкою нових повітряних атак рф по об’єктах критичної інфраструктури столиці.

Щоб залучити військового до негласної співпраці, фсб задіяла свого резидента (керівника агентурної групи). Ним виявився колишній військовослужбовець Нацгвардії, який звільнився зі служби за станом здоров’я та виїхав до однієї з європейських країн. Там він розпочав працювати на фсб", - повідомляє СБУ.

Перебуваючи за межами України, резидент давав вказівки своєму агенту у Києві. Зокрема, попросив збирати геолокації теплових електростанцій у столиці.

Також ворога цікавили відомості щодо технічного стану енергооб’єктів та рівня їхнього захисту підрозділами Сил оборони.

Зібрану інформацію російський агент направляв резиденту через месенджер у вигляді фотографій з описом системи охорони.

За кожне виконане завдання обидва фігуранти отримували від свого "куратора" з фсб від $100 до $1000. Сума залежала від складності проведеної "роботи" і важливості здобутої інформації.

Окупанти збирали інформацію для підготовки до нових повітряних ударів по Києву в період холодів.

Співробітники СБУ затримали російського агента у результаті багатоетапної спецоперації під час виконання ним ворожого завдання.

Під час обшуку за місцем його проживання у Києві виявили комп’ютерну техніку та мобільний телефон з доказами переписки з російськими кураторами.

Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Затриманий агент фсб перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.