На Чернігівщині "шахед" вдарив по житловому будинку [ Редагувати ]
У селищі Чайкине Чернігівської області російські окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по двоповерховому квартирному будинку. Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ".
Наслідки нічної ворожої атаки 2 БПЛА типу "Шахед" по с.Чайкине, Новгород-Сіверської громади.
В результаті обстрілу сталась пожежа двоповерхового житлового будинку.
На щастя, обійшлося без потерпілих.
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