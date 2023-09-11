Сили оборони України минулої доби знищили шість катерів сил рф під час маневрування серед островів вздовж окупованого лівобережжя Херсонщини. Про це в ефірі Радіо Свобода заявила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

На даному етапі можемо сказати, що ворог продовжує активізуватися там. Вишукує способи забезпечити собі більш щільну оборону. І в тому числі з напрямку самого Дніпра, з води. Але мінус шість човнів - це дуже красномовне, переконливе зведення, яке ми можемо зараз говорити за минулу добу. Так завершилась їхня спроба закріпитися на тих позиціях, з яких попередньо були вибиті. Також ми продовжуємо нищити і особовий склад. І іншу техніку - гармати, міномети. Все те, чим вони намагаються обстрілювати правий берег і завдають мирному населенню суттєвої шкоди як у матеріальному сенсі, так і у фізичному. Оскільки, на жаль, є постраждалі за минулу добу на Херсонщині.

Російські окупанти не припиняють атак на правий берег Херсонщини керованими авіабомбами, заявляє Гуменюк. За її словами, російські сили на Лівобережжі переважають і "дуже потужні".

У ранковому зведенні 11 вересня Генштаб ЗСУ про знищені ворожі катери РФ не повідомляв. Нагадаємо, про знищення двох катерів окупантів ВМС ЗСУ повідомляли 7 вересня.