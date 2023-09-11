Курс гривні ослаблять щодо долара США у 2024 році. Такий прогноз дало Міністерство фінансів України під час заходу, організованого Європейською бізнес асоціацією "EBA Global Outlook: Нова економіка України", передає "Економічна правда".

Згідно з озвученими прогнозами, гривня перетне позначку 41 грн за долар. У Кабміні очікують курс на 2024 рік 41,4 грн/$1, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Нас турбує зміцнення гривні. У нас немає жодних фундаментальних чинників для цього. Це мінус, про який ми комунікуємо з НБУ та МВФ. Це мінус для експортерів. На наступний рік передбачаємо курс 41,4 гривень за американський долар.

Главу Мінфіну Марченко уточнив, що йдеться про прогноз Мінекономіки та інших уповноважених структур, на які його міністерство орієнтується.

Нагадуємо, що в держбюджеті-2024 планується закласти курс долара на рівні 41,4 грн. Про це йдеться в інструкції щодо підготовки бюджетних запитів на наступний рік, яку оприлюднило Міністерство фінансів.