Президент України Володимир Зеленський сподівається переконати президента США Джо Байдена надати Силам оборони ракети ATACMS з радіусом дії 300 км. Про це глава держави заявив в інтерв'ю CNN.

Сподіваюся, розмовлятиму з президентом Байденом. Його думка та підтримка для мене дуже важливі. Я думаю, він може перевернути цю сторінку війни. Одного разу він уже зробив це з HIMARS... Ми просуваємося. Я сподіваюся, ми отримаємо їх восени.

За словами Зеленського, для України дуже важливо не робити паузу у контрнаступі, "і саме тому вони (ATACMS - ред.) мені дуже потрібні".

Також для звільнення українських земель від російських загарбників потрібно якнайшвидше пересадити українських бойових льотчиків на західні винищувачі, додав президент.

Ми всі хочемо досягти успіху та щасливого кінця. Але це не кіно на півтори години. Це контрнаступ. Це не фільм зі щасливим кінцем. У нас не буде щасливого кінця. Ми втратили багато людей. Це не щасливий кінець. Треба це визнати. І перемога - єдина річ, яка може принести деокупацію і не дати росії можливості напасти на інші країни: країни Балтії, Польщу, та всіх нас повернути до Радянського Союзу.

У травні 2023 року Велика Британія надала Україні далекобійні ракети Storm Shadow з радіусом дії 250 км. У липні про постачання ракет Scalp - аналог Storm Shadow - повідомила Франція. На відміну від них ATACMS можна запускати з РСЗВ HIMARS.