Україна повернула під контроль "Вишки Бойка" - ГУР (відео) [ Редагувати ]
Україна повернула під свій контроль так звані "Вишки Бойка" - бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
Ці платформи не лише контролюють цінні вуглеводневі ресурси але, як і острів Зміїний на заході, також "можуть використовуватися як бази передового розгортання, вертолітні майданчики, для розміщення ракетних систем дальнього радіуса дії і засобів РЛС.
Платформи експлуатуються компанією "Чорноморнафтогаз", яку захопили окупаційна влада в Криму після окупації 2014 року.
Після повномасштабного вторгнення рф у 2022 році Україна завдала ударів по кількох платформах, контрольованих росією. І рф, і Україна також періодично захоплювали їх своїми військами.
Унікальну операцію зі встановлення контролю над "Вишками Бойка" провели підрозділи ГУР МО України. Під контроль Києва повернули бурові платформи "Петро Годованець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш".
Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС "Неву", що може відстежувати рух суден у Чорному морі, - повідомляє ГУР.
Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30. Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити.
Головне управління розвідки виклало відео бойового зіткнення.
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