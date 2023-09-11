Кім Чен Ин і його поїзд

Диктатор КНДР Кім Чен Ин вирушив до росії поїздом і може зустрітися з володимиром путіним 13 вересня. Про це повідомив південнокорейський телеканал YTN.

"Кім Чен Ин повільно просувається всередині Північної Кореї до північно-східного кордону потягом... Можлива його зустріч з володимиром Путіним післязавтра, 13 вересня", - повідомляє YTN, не уточнюючи інших деталей візиту диктатора до рф.

Агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела також підтверджує інформацію про швидкий приїзд північнокорейського лідера до рф і його зустріч з Путіним.

"Очікується, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на цьому тижні вирушить до російського міста Владивостока, щоб зустрітися з президентом росії володимиром путіним під час Східного економічного форуму", - зазначають джерела агентства.

Речник путіна Дмитро Пєсков виключив можливість зустрічі свого шефа та Кім Чен Іна в рамках Східного економічного форуму. "Таких контактів на СЕФ не планується", - заявив RTVI представник Кремля.

При цьому Пєсков не став підтверджувати або спростовувати чутки про можливий візит Кім Чен Іна до росії.

Про те, що Кім Чен Ин планує зустрітися з Володимиром Путіним, 4 вересня першою повідомила газета The New York Times з посиланням на джерела.

У липні КНДР з офіційним візитом відвідав міністр оборони рф сергій шойгу. Російські Z-канали писали, що головною метою візиту "фанерного маршала" є домовленості з корейськими воєноначальниками про передачу росії великих запасів артилерійських снарядів.

Американські ЗМІ з посиланням на розвідку неодноразово писали, що москва купує у Пхеньяна боєприпаси. Офіційно КНДР це заперечувала.

Після вторгнення росії до України Північна Корея підтримувала позицію москви. Пхеньян голосував проти резолюцій, які засуджують росію в ООН, а також єдиним у світі офіційно підтримав результати влаштованих кремлем "референдумів" для спроби анексії української території.

У липні 2022 року Україна розірвала дипломатичні відносини з КНДР.