Президент федерації футболу Іспанії подав у відставку через скандал з поцілунком (відео) [ Редагувати ]
Луїс Рубіалес оголосив про відставку з посади голови Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF). Про це Рубіалес оголосив у програмі британського телеведучого Пірса Моргана.
"Я не можу працювати", - заявив Рубіалес, який опинився в центрі скандалу після того, як 20 серпня після перемоги збірної Іспанії з футболу у фіналі жіночого чемпіонату світу під час нагородження поцілував у губи спортсменку Дженніфер Ермосо.
Рубіалес стверджує, що став жертвою "лжефемінізму", а поцілунок відбувся за взаємною згодою. Ермосо це заперечувала.
Після того, як стало відомо про відставку, Рубіалес опублікував пост у Twitter, з якого випливає, що він, як і раніше, не визнає себе винним.
Я захищатиму свою честь. Я захищатиму свою невинність. Я маю віру в майбутнє. Я вірю в правду.
Після поцілунку d фіналі чемпіонату світу з футболу серед жінок понад 80 футболісток оголосили, що не виступатимуть за збірну Іспанії, доки Рубіалес залишається на своїй посаді.
33-річна Дженніфер Ермосо, у свою чергу, офіційно поскаржилася на дії Рубіалеса до прокуратури Мадрида. Вона проводить розслідування за підозрою у сексуальному насильстві. Функціонеру загрожує до чотирьох років позбавлення волі.
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