У Державному агентстві розвитку туризму України розширили перелік привабливих туристичних напрямів, представлених у проєкті "Туристичні магніти". Про це повідомила голова Держтуризму Мар'яна Олеськів.

Ми розширили карту туристичних магнітів України! Наразі їх 170 (і це не остаточне число). Ці дестинації якнайкраще презентують нашу історичну, культурну, архітектурну, релігійну спадщину і для самих українців, і для іноземців, яких будемо раді запросити після Перемоги.

Загалом до списку увійшли визначні туристичні місця з усіх 25 регіонів України, у тому числі в окупованому Криму.

Бо Крим - це Україна і всі ми це чудово знаємо. Після деокупації він стане популярним, бо туризм є основним природнім джерелом бізнесу для півострова. Впевнена, що європейці оцінять.

Найбільше "магнітів" зосереджено в семи західних регіонах - 61 об’єкт культурної, релігійної та історичної спадщини.

У п’яти центральних областях зосереджено 32 туристично привабливі об’єкти, у тому числі вісім заповідників та національних природних парків.

У чотирьох південних регіонах та Криму знаходиться 31 туристичний магніт, в основному це культурно-туристичні та природні локації.

На півночі країни зосереджено 27 привабливих для туристів локацій, насамперед мова про природні парки та заповідники.

У трьох східних областях, які наразі є частково окупованими та перебувають під постійними обстрілами, налічується 20 туристичних магнітів.

Саме на Сході та Півдні, які найбільше страждають від агресії рф, знаходиться майже чверть зруйнованих туристичних магнітів з-поміж тих, які ми визначили у 2021 році.

Карту розширених туристичних магнітів України можна подивитися за посиланням: http://surl.li/kzmmz