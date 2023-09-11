Спроба анексії росією окупованих українських територій підштовхнуло країни Євросоюзу до прискорення розгляду питання необхідності розширення об'єднання. Про це повідомляє видання Politico.

Раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що ЄС має активізувати підготовку до нового етапу розширення та погодити тимчасові рамки прийому нових держав.

Зараз ведеться робота з залучення до блоку з 27 країн до восьми нових членів. Однак історичне прагнення до розширення несе у собі певні ризики для ЄС. Приєднання нових держав, у тому числі й сільськогосподарської України, відкриває цілу скриньку Пандори.

Politico звертає увагу на слова міністра закордонних справ Австрії Олександра Шалленберга, який стверджує, що "Євросоюзу потрібно змінити підхід та виявити сміливість". Він заявив, що шість країн Західних Балкан, а також Україна та Молдова мають увійти до "європейської родини".

Приводом для активізації розмов про розширення ЄС стало торішнє рішення володимира путіна анексувати окуповані районі Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

З огляду на це окрема увага в ЄС приділяється розгляду заявки про вступ України, оскільки вона не задовольняє певні критерії блоку. Йдеться, зокрема, про високий рівень корупції та повільне проведення реформ.

28 серпня голова Європейської ради Шарль Мішель закликав ЄС готуватись до розширення об'єднання. За його словами, ЄС має бути готовим до прийому нових країн-членів до складу об'єднання до 2030 року.

Наразі офіційними кандидатами на вступ до Євросоюзу є сім країн: Албанія, Молдова, Північна Македонія, Сербія, Туреччина, Україна та Чорногорія.

Раніше за всіх заявку на вступ до ЄС подала Туреччина у 2005 році. Чорногорія перебуває у статусі кандидата з 2010 року.

Україна подала документи на вступ до Євросоюзу наприкінці лютого 2022 року. 23 червня 2022 року Україна та Молдова отримали статус кандидата на вступ до ЄС.