Окупанти обстріляли амбулаторію на Херсонщині, поранено фельдшера та пацієнтку [ Редагувати ]
Російська армія обстріляла амбулаторію у селі Станіслав. Через ворожий удар у медичному закладі пошкоджено вікна та дах. Про це повідомив голова Херсонська ОВА Олександр Прокудін.
Через обстріл медзакладу у Станіславі постраждали дві жінки - 33-річна фельдшерка та 63-річна пацієнтка. Медик отримала мінно-вибухову травму та контузію.
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