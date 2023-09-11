Російська армія обстріляла амбулаторію у селі Станіслав. Через ворожий удар у медичному закладі пошкоджено вікна та дах. Про це повідомив голова Херсонська ОВА Олександр Прокудін.

Через обстріл медзакладу у Станіславі постраждали дві жінки - 33-річна фельдшерка та 63-річна пацієнтка. Медик отримала мінно-вибухову травму та контузію.