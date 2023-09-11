У США низка коментаторів звинуватили власника компаній SpaceX, Tesla і Twitter (X) Ілона Маска у державній зраді через відмову допомогти Україні атакувати Чорноморський флот рф в окупованому Криму з допомогою супутникового інтернету Starlink.

Мільярдер у відповідь заявив, що США не оголошували війну росії та відкинув звинувачення у державній зраді. Про це він написав у Twitter (X).

Я громадянин США і маю лише цей паспорт. Що б не сталося я воюватиму за Америку і помру в ній. Конгрес США не оголошував війну Росії. Якщо хтось і зрадник, то це ті, хто мене так називає. Будь ласка, скажіть їм це дуже чітко.

Нагадаємо, у біографії техномагната йдеться про те, що у 2022 році Ілон розпорядився відключити мережу супутникового зв'язку Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати атаку, яку Україна готувала проти Чорноморського флоту рф.

За словами його біографа Маска Айзексона, бізнесмен боявся, що росія сприйме атаку на свій флот у Криму як міні-Перл Харбор і застосує ядерну зброю.

Газета The New York Times опублікувала наприкінці липня матеріал про те, як мільярдер Маск став "домінуючою силою" у галузі технології супутникового інтернету на прикладі війни в Україні.

Starlink є єдиною можливістю отримання доступу до інтернету в зоні бойових дій. Мережа "використовується в Україні для координації ударів безпілотників та збору розвідувальної інформації". Джерела газети стверджують, що Маск кілька разів обмежував доступ до проекту під час війни.

Американські чиновники зідзвонювалися з Маском і переконували дати українцям можливість використовувати інтернет не лише в оборонних, а й наступальних операціях. Пентагон начебто домовився придбати для України термінали Starlink, які Маск не зможе відключати.

Провайдер супутникового інтернету Starlink з грудня підвищив вартість послуг для українців з $60 до $75 на місяць.

У лютому 2023 року SpaceX обмежила українським військовим доступ до супутникового зв'язку Starlink для керування безпілотниками.