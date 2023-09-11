Ігнат відреагував на чутки про передачу Україні винищувачів [ Редагувати ]
Точні терміни передачі Україні американських винищувачів F-16 поки що спрогнозувати неможливо. Оптимальним варіантом для нашої країни будуть постачання на початку наступного року.
Про це повідомляє спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Спікер прокоментував інформацію The Wall Street Journal про те, що Україна очікує застосувати F-16 для захисту неба вже в лютому 2024 року.
За словами Ігната, видання узагальнило всі заяви про передачу F-16, які робили європейські, американські та українські політики. При цьому прогнози з цього питання є різними.
"Тому сказати точно, коли це станеться, неможливо сьогодні. Є ті прогнози, що початок наступного року - це те, що було б досить непогано. Ми можемо говорити про те, що це буде найшвидше", - додав спікер Повітряних сил.
Він розповів, що процес підготовки полягає не лише у вивченні англійської мови, а й навчанні для того, щоб застосовувати літак. Зокрема, пілотам потрібно навчитися воювати на F-16.
по темі
Цієї ночі, 10 вересня, російські терористи запустили по території України 33 БпЛА типу Shahed-136/131. Сили ППО "приземлили" 26 безпілотників
Російські війська випустили по території України 32 дрона-камікадзе під час нічної атаки сьогодні, 10 вересня
Протягом минулої доби, 8 вересня, українські воїни знищили ще 600 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 268 140 одиниць особового складу
Представники Офісу президента України опублікували відео ракетного удару, який РФ сьогодні завдала по Кривому Рогу в Дніпропетровській області
Україна визначила три приоритетні питання, які буде підіймати в рамках Генасамблеї ООН, що відбудеться вже цього місяця