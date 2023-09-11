Біля Зміїного збито ворожий дрон "Форпост" [ Редагувати ]
Сили оборони півдня знищили ворожий дрон "Форпост" неподалік від острова Зміїний. Він може проводити розвідку та підсвітлювати лазером цілі для російських боєприпасів.
Про це повідомляють Сили оборони півдня.
Як розповіли у відомстві, небезпека ворожого дрону у тому, що окрім розвідки він може вказувати цілі для ударів.
Для спостереження на ньому встановлено одну електрооптичну і одну інфрачервону камери. Це дозволяє використовувати його у будь-який час доби. "Форпост" може перебувати в польоті близько 18 годин та долати до 250 км, а в оновленій версії і до 350 км.
РФ провела модернізацію даного дрону і на ньому з'явився оновлений канал зв’язку. Було також заявлено про розробку підвісних контейнерів з додатковими системами. Там хочуть встановити радар для виявлення цілей на суходолі, комплекс радіотехнічної розвідки, а також ретрансляції сигналу.
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