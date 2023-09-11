Німеччина виділить 21 мільйон доларів для того, щоб допомогти Україні підготувати енергосистему до можливих обстрілів росіян узимку.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулібою.

Міністр нагадала, що лише торік росіяни здійснили 1500 ракетних атак на українські об'єкти енергетичної інфраструктури. І зараз Україна готується до зими, зміцнюючи електростанції.

"Росія явно планує нові атаки саме на осінь та зиму", - зазначила голова німецького Міністерства закордонних справ.