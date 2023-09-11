Німеччина анонсувала нову допомогу Україні для підготовки до зими [ Редагувати ]
Німеччина виділить 21 мільйон доларів для того, щоб допомогти Україні підготувати енергосистему до можливих обстрілів росіян узимку.
Про це повідомляє міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулібою.
Міністр нагадала, що лише торік росіяни здійснили 1500 ракетних атак на українські об'єкти енергетичної інфраструктури. І зараз Україна готується до зими, зміцнюючи електростанції.
"Росія явно планує нові атаки саме на осінь та зиму", - зазначила голова німецького Міністерства закордонних справ.
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