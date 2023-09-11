Україна та Німеччина підписали декларацію про намір побудувати вітрову електростанцію навколо Чорнобильської АЕС.

Про це повідомляє Tagesschau.

Під час свого візиту в Україну міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила, що співпрацю України та Німеччині в енергетичній сфері має бути тіснішою. Вона вважає, що Україна повинна більше використовувати відновлювані джерела енергії.

Тож Бербок заявила, що навколо Чорнобильської АЕС у майбутньому можуть побудувати вітрову електростанцію. На зустрічі в Мінприроди України було підписано відповідну декларацію про наміри.

Окрім того, Бербок відвідала електропідстанцію в 50 км від Києва. Ця станція має потужність близько 2 тисяч мегават, розміщена на площі близько 40 га та відповідає за значну частину електропостачання регіону.

При цьому російські ракети та дрони-камікадзе уражали станцію кілька разів. Зокрема, одна з таких атак сталася напередодні Нового року. Тоді частини об’єктів були зруйновані та згодом відбудовані. Наразі навколо об’єкту встановлено сітки для перехоплення низьколітаючих дронів.