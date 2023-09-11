У НАТО не бачать ознак того, що рф хоче атакувати Румунію [ Редагувати ]
У НАТО заявили про відсутність ознак того, що росія цілеспрямовано планувала атакувати територію Румунії.
Про це повідомляє заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, якого цитує G4Media.ro.
Він заявив, що немає жодних доказів того, що Росія має наміри напасти на державу-члена НАТО після того, як у районі Плауру знайшли уламки другого російського безпілотника.
"Я хочу запевнити румунську громадськість і громадськість сусідніх територій, що немає причин для занепокоєння, - сказав Джоане.
Він також закликав людей до "спокою та впевненості", особливо жителів прикордонних з Україною районів.
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