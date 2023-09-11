В ЗСУ показали, як збирають трупи кинутих на полі бою росіян (ексклюзивне відео) [ Редагувати ]
Трупи окупантів постійно прибирають українські військові. Росіяни залишають їхні тіла просто на полі бою і навіть мінують деякі з них. Воєнний кореспондент "Подробиць" Станіслав Кухар поділився ексклюзивним відео із місця подій.
Військові перевіряють тіла на наявність вибухівки та документів, щоб встановити особу. Як кажуть наші військові, ціль такої "зачистки" - можливість обміну мертвих окупантів на українців.
"Ми це робимо, щоб мати змогу повернути наших військових, які або вбиті, або полонені. Може хтось з цих понадобиться російській федерації, то можуть їх обміняти. Буває й таке, що вони роблять замовлення на якогось офіцера, вказують точку…", - розповідає український захисник.
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