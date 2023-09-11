Умєров провів першу телефонну розмову з Остіном: про що говорили [ Редагувати ]
Міністр оборони США Ллойд Остін провів першу телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони США.
Глава Пентагону привітав Умєрова із призначенням та підтвердив незмінну підтримку України з боку США.
Крім цього, міністр Остін надав оновлену інформацію про діяльність США з надання допомоги у сфері безпеки та обмінявся думками з Умеровим щодо пріоритетів, пов'язаних із задоволенням невідкладних потреб України на полі бою, а також потреб у потенціалі на довгострокову перспективу.
Остін та Умєров також обговорили порядок денний засідання контактної групи з питань оборони України, яке відбудеться наступного тижня на авіабазі "Рамштайн".
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