Партизани виявили базу вертольотів рф на півночі Севастополя (фото) [ Редагувати ]
Партизани пробралися на військовий аеродром Кача, який розташований на півночі окупованого Криму. Там знаходиться більша кількість ворожих вертольотів.
Про це повідомляє "АТЕШ".
"Наші агенти відвідали військовий аеродром розташований на півночі міста Севастополя", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на відео можна побачити вертолітний майданчик, який заповнений технікою окупантів.
"Це маленький фрагмент великої роботи наших фахівців. Фіксуємо, що вертольотів стає все менше! Інформацію передано в потрібні руки", - додали партизани.
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