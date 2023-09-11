Український музикант Ян Табачник помер 11 вересня після тривалої недуги. Відомий акордеоніст в останні роки важко хворів.

Про це повідомив у Instagram журналіст Дмитро Гордон.

Стало відомо, що музикант помер ввечері 11 вересня.

"О 20:10 після тривалої хвороби пішов із життя прекрасний музикант і приголомшлива людина, мій дорогий друг Ян Табачник. Ян Петрович зробив людям багато добра, він був безкорисливий, порядний, чистий, зворушливий і напрочуд сентиментальний, я його дуже любив. Боляче. Світла пам'ять", - повідомив Дмитро Гордон.

За інформацією журналіста Михайла Маслія, помер Табачник 11 вересня у Тель-Авіві, в лікарні. Йому було 79 років. Останні два роки він боровся з раком.

"Поховають уродженця Чернівців у Тель-Авіві. Таким було його бажання, на землі його рідного народу…"

Ян Табачник - український акордеоніст та політик, народний депутат кількох скликань, засновник конкурсів та меценат. Народився 31 липня 1945 року у Чернівцях. При народженні йому дали ім'я Яків. Музикальну освіту здобув у Мелітополі. Пізніше отримав ще одну освіту - юридичну, у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Був одружений з народною артисткою України та оперною співачкою Недєльскою Тетяною, має трьох синів.