Німеччина готує потужну військову допомогу Україні - Зеленський [ Редагувати ]
Німеччина надасть Україні нове озброєння у рамках військової допомоги. Зокрема, у пакет увійде артилерія та засоби протиповітряної оборони.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
"Є сьогодні хороша новина: готуємо посилення пакету оборонної підтримки від Німеччини. ППО, артилерія, техніка. Те, про що домовлялися з канцлером Шольцем (канцлером Німеччини Олафом Шольцем - ред.)", - заявив глава держави.
За його словами, військову допомогу Україні обговорювали і під час сьогоднішнього візиту міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок до Києва.
Як зазначив президент, дуже важливо, що партнери України чують потреби наших воїнів та захисту нашої енергетики.
"Я впевнений - буде результат. Рухаємося також і з іншими нашими партнерами, зокрема щодо ППО. Додаткові системи в Україні будуть", - додав він.
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