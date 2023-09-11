Президент України Володимир Зеленський анонсував нові кроки в боротьбі з корупціонерами.

Про це президент сказав під час вечірнього звернення.

"Провів сьогодні й нараду з представниками правоохоронного сектору. Очевидно, Україні треба більше прогресу в захисті інтересів суспільства. У захисті від тих, хто ставить інтереси свого гаманця вище, ніж суспільні норми й правила. Вище, ніж навіть війну. Будуть нові кроки держави", - заявив він.