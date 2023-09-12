На Рівненщині вдова військового подарувала дітям майданчик із сучасними вуличними тренажерами. У такий спосіб вирішила витратити допомогу від держави через загибель чоловіка. Спортивну локацію облаштовували поблизу ліцею, де навчається їх син. Більше розкаже Сніжана Сидорук.

Семикласник Сашко Яцута випробовує новенькі тренажери біля своєї школи у селі Колки. Їх встановила його мама після загибелі тата на війні. За кошти отримані від держави вдова придбала десяток сучасних вуличних тренажерів.

Оксана Яцута, вдова:

У мене троє дітей. Вже двоє дорослих і один ще в школу ходить, то ми так сіли, порозмовляли й вирішили, що так буде краще. Навіть Сашко може бігати сюди, розвиватись, бо футболом він не дуже захоплюється. І діткам буде приємно. Якась згадка буде про Юру.

Юрій Яцута загинув торік у грудні. Молодший сержант потрапив під ворожий обстріл на Луганщині. Тепер йому назавжди 51.

Оксана Яцута, вдова:

Він був дуже доброю, щирою, веселою людиною. Його сміх можна було чути від магазину, коли він йшов додому. У нього, дійсно, був такий дзвінкий сміх. Він завжди старався допомагати. Хто б не звернувся, він допомагав.

Поруч із майданчиком встановили меморіальну дошку. На ній надпис: "Дитячий тренажерний майданчик - то подарунок від молодшого сержанта для прийдешніх поколінь". І за нього односельці сім'ї Яцут - вдячні.

Наталія Жакун, староста Колківського старостинського округу:

Хочеться подякувать Оксані Леонідівні, дружині загиблого Юрія Яцути, яка проявила такий патріотичний вчинок - встановила майданчик для наших діток, для нашої молоді, для жителів села, де наші дітки можуть займатися спортом.

Випадок, коли сім'ї загиблих воїнів витрачають виділені державою гроші на розбудову своїх громад, на Рівненщині не перший.

Торік у сусідньому селі матір загиблого на війні Івана Клюйка у пам'ять про сина спорудила сучасне футбольне поле та два спортивні майданчики. Тому після звернення вдови Юрія Яцути у громаді її ініціативу підтримали.

Богдан Микульський, міський голова Дубровиці:

Вона сказала такі слова: "Мій чоловік боровся під синьо-жовтим прапором за свободу нашої держави, а я хочу, щоб наші дітки жили в мирній Україні й щоб вони були такими спортивними, щоб вони своїми успіхами підіймали прапор України на всіх змаганнях і державних, і європейських".

Подібних спортмайданчиків у селі дотепер не було. Люди певні; такий благородний вчинок односелиці не дасть забути подвиг Героя, а дітям принесе радість від занять на тренажерах.