ЗСУ звільнили частину селища Опитне: останні новини з фронту [ Редагувати ]
Українські військові звільнили частину селища Опитне під Авдіївкою, а також мали успіх в районі Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Гарні новини маємо також в районі Новомайорського Донецької області. Наразі Збройні сили України вигнали звідти окупантів та закріплюються на звільнених територіях. Докладніше про ситуацію на фронті - в огляді Світлани Дашкевич.
Важкі бої та просування вперед - на Бахмутському напрямку Сили оборони працюють під постійним мінометним вогнем, обстрілами РПГ та ворожих безпілотників. В таких умовах наші воїни невпинно сунуть ворога на південь міста.
Захопити ворожі позиції та взяти в полон окупантів або ж знищити тих, хто відмовляється скласти зброю, мають наші штурмовики. Хлопці вже зачищають бліндажі та нори, в яких засіли росіяни.
Непереливки окупантам зараз і на півночі Кліщіївки, так само їх б'ють під Андріївкою та Курдюмівкою.
Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України:
На Бахмутському напрямку, це якраз напрямок нашого наступу на сході, там ми мали певний успіх, якраз в районі Кліщіївки й Андріївки, там ми витісняли противника із займаних позицій, і там є у нас певні просування вперед. За минулий тиждень звільнена територія там склала близько двох квадратних кілометрів.
Про успішну операцію в районі Авдіївки теж звітують офіційно. ЗСУ зайняли частину Опитного, а ворог, відступаючи, потрапив під вогонь власної артилерії. Російські війська завдали шістнадцять масованих обстрілів по території Авдіївської громади та понад двісті разів обстріляли позиції українських військових.
Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України:
Ворог не може взяти під контроль ці населені пункти, у них є артилерія, у них є чим стріляти, вони це роблять, але вони не можуть зайти в населені пункти. І у нас рух відбувався в районі Опитного, Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту і мали протягом тижня частковий успіх в районі Новомайорське.
На північно-східній ділянці фронту теж безперервні обстріли. Але жодна зі сторін не має значних успіхів. Керівник Луганської військово-цивільної адміністрації каже, що наразі ворог там накопичує сили.
Артем Лисогор, голова Луганської ОВА:
Ворог готує нову хвилю штурмів в нашій зоні відповідальності. Після втрат, які росіянам нанесли Сили оборони, противник вимушений був залучити значні резерви як в особовому складі, так і в броньованій техніці. Загарбники не припиняють авіаційних ударів вздовж всієї лінії фронту регіону - постраждали Новоселівське, Новоєгорівка, Білогорівка.
Чутки про підрозділ "Ахмат" і про те, що кадирівці тепер нібито воюють на Бахмутському напрямку розвіяв командир полку "Азов" Максим Жорін. Його штурмова бригада дає відсіч ворогу саме там - на передовій кадирівців точно немає, заявив Жорін.
Мксим Жорін, заступник командира 3-ої ОШБр:
Річ у тім, що в підрозділі "Ахмат" будь-які кадирівці закінчуються на рівні командира роти, тобто кадирівці в управлінні батальйону, на посадах командирів рот, але далі жодних кадирівців ви вже там не знайдете, там далі звичайні контрактники-русачки, ще трохи бурятів, яких вони відправляють на штурми.
Тим часом наші штурмовики показали поповнення обмінного фонду. Двоє полонених та двоє поранених окупантів - результат штурму українських прикордонників. Бійці бригади "Сталевий кордон" виявили спостережний пункт ворога на Куп'янському напрямку і почали діяти.
А поки наші воїни звільняють землю, поліція буквально благає цивільних евакуюватися на безпечніші території. Підрозділ "Білий янгол" під обстрілами продовжує вивозити людей. Цього разу показали евакуацію з Нью-Йорка, що на Донеччині. Рятували матір з трьома дітьми.
Ця операція минула успішно. Двох хлопчиків та дівчинку разом з мамою доправили до безпечного місця.
Щойно проїхали ділянку дороги, яку ворог обстрілює з протитанкових керованих ракет, а зараз проїжджаємо школу-інтернат, яку ворог обстріляв ФАБами.
"Білі янголи" наполегливо радять виїжджати з лінії фронту, адже найголовніше завдання зараз для українців - зберегти життя собі та дітям.
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