Врятував тисячі життів: історія хірурга, що повернувся з фронту [ Редагувати ]
На його рахунку тисячі врятованих життів. Чернівецький хірург Олег Боднар щойно повернувся з відрядження з Донеччини. Там місяць лікував поранених у бою військових. Ольга Лучек розпитала в хірурга про складнощі роботи в польових умовах. І про те, яка допомога бойовим медикам потрібна.
Спіймати лікаря-хірурга на розмову тут, в Чернівецькій лікарні, нелегко. Він майже не виходить з операційної. Та нам пощастило. Отож, знайомтеся - Олег Борисович Боднар. Ось уже 25 років він рятує дитячі та дорослі життя. А нині повернувся з чергової складної поїздки на фронт.
Олег Боднар, лікар-хірург:
Є така організація, як перший добровільний мобільний шпиталь імені Пирогова. Це досить відома така організація в Україні, яка надає допомогу нашим військовим з 2014 року. Від імені цієї організації я на місяць був в ротації в Донецькій області, де працював поряд з медиками, поряд з військовими медиками як лікар-хірург. Хотілося допомогти й зробити внесок у перемогу, хотілося від душі зробити внесок для своєї країни, для своїх людей, для наших героїв, які є на фронті, які гинуть на фронті та потребують нашої допомоги.
Працював Олег Боднар неподалік поля бою. Пригадує: і вдень, і вночі підвозили поранених воїнів. Під ворожими обстрілами з неба медики намагалися врятувати кожного захисника.
Олег Боднар, лікар-хірург:
Хлопцям, які знаходяться в окопах, які знаходяться безпосередньо під кулями, набагато складніше і набагато важче, ніж було мені, хоча були умови екстремальні. Не можна сказати, що там якийсь випадок складний, якийсь випадок легкий. Це медицина, яка розвивається, яка досить непогано розвивається, і в якій є досить досвідчені люди. Це військова медицина, там кожен випадок складний, кожен випадок - це чиясь трагедія, кожен випадок - чиєсь життя.
Окрім основної роботи, чернівецькі лікарі намагаються ще й волонтерити. Ось збирають передачу для бойових медиків та вояків.
Олег Боднар, лікар-хірург:
Це гуманітарна допомога, це нам надавав Фонд Франческа Рава. Зробили такі тактичні рюкзаки, вони призначені для проведення медичної допомоги в умовах бойових дій. Тут є різний матеріал, інструментарій, язикотримач, турнікет для накладання зупинки кровотечі, апарат для вимірювання тиску, пульсоксиметри.
Від початку великої війни дещо змінилася робота хірургів і в Чернівцях. Чимало переселенців, які тікали із зони бойових дій чи російської окупації, мали осколкові поранення.
Олег Боднар, лікар-хірург:
Оперували чоловіка, він з центру реабілітації з-під Донецька. Їх було 60 осіб у тому центрі, і коли вдарила ракета - він лишився один з того центру, у нього нікого немає, він був переміщений в Хотинський район, провели ургентне оперативне втручання.
Олег Борисович зізнається: на фронт їздить добровільною, бо його досвід там потрібен. Каже, страху не має, а найбільший його оберіг - молитви рідних. На цих світлинах дружина та донечки зустрічають тата вже вдома. А найбільше сім'я чекає, як і всі українці - Перемоги.
Олег Боднар, лікар-хірург:
Я вважаю всіх наших хлопців, які там знаходяться безпосередньо які в окопах, які на передовій, які надають допомогу в тому числі й з першого добровільного шпиталю імені Пирогова - всі вони Герої, і всі вони приносять певний вклад в нашу Перемогу. І настрій у них переможний, ми переможемо однозначно переможемо.
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