У британській розвідці вважають: проведенням псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України пропутінська партія "Єдина росія" прагне на них закріпитися.

Фіктивне волевиявлення під дулами автоматів. Рада Європи засудила російські "псевдовибори" на тимчасово окупованих територіях. У спільній заяві йдеться, що росія укотре продемонструвала байдужість до цінностей демократії та прав людини. Ольга Жидецька про реакцію світу - розкаже далі.

Європа засуджує проведення росією виборів на тимчасово окупованих українських землях. Фіктивним і незаконним голосування назвали представники одразу кількох інституцій. У ЄС наголошують: за жодних умов не визнають їх результатів.

Жозеп Боррель, верховний комісар ЄС з питань зовнішньої й безпекової політики:

Ми рішуче відкидаємо цю марну спробу росії легітимізувати або нормалізувати свій незаконний військовий контроль і спробу анексії частин українських територій… Політичне керівництво росії та причетні до організації фіктивних виборів відповідатимуть за наслідки цих незаконних дій.

У Єврокомісії наголошують: так зване голосування на окупованих територіях відбулося на тлі примусової та незаконної видачі росією паспортів, депортації, масштабних порушень, а також залякування та посилення репресій проти громадян України. Засуджують такі дії й у Раді Європи. Про це йдеться у спільній заяві керівництва цього органу.

Проведені з грубим порушенням міжнародного права так звані "вибори" є ще однією ілюстрацією заперечення російською федерацією цінностей демократії, прав людини та верховенства права, які підтримує Рада Європи... Ці фіктивні "вибори" з точки зору міжнародного права можуть вважатися лише недійсними.

Про цілковите невизнання псевдоголосування оголосила ціла низка держав. Зокрема США. На думку Держсекретаря Ентоні Блінкена, кремль сподівається, що заздалегідь визначені, сфабриковані результати посилять незаконні претензії росії на окуповані нею частини України, але це не більше, ніж пропаганда. Самі вибори - кричуще порушення статуту ООН.

Сполучені Штати ніколи не визнають претензій рф на будь-яку суверенну територію України, і ми нагадуємо будь-яким особам, які можуть підтримати російські фіктивні вибори в Україні, в тому числі виступаючи так званими "міжнародними спостерігачами", що вони можуть потрапити під санкції та візові обмеження.

У британській розвідці вважають: проведенням псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України пропутінська партія "Єдина росія" прагне на них закріпитися. Однак псевдоголосування через фальсифікації не відображає реальної картини. Відповідно на ситуацію відреагувало і британське МЗС.

Джеймс Клеверлі, міністр закордонних справ Великої Британії:

Ви не можете проводити вибори в чужій країні. Проведення псевдовиборів є спробою рф легітимізувати її безпідставні претензії на українську територію.

Подібні заяви щодо проведення голосувань на окупованих територіях пролунали й від інших країн, зокрема Канади, Японії, Молдови. Разом з тим у загальній оцінці виборів міжнародні оглядачі констатують: хоча їхні результати й вказують на значну підтримку політсил, які виступають на боці російського диктатора, навряд чи їх можна сприймати всерйоз на тлі масштабної фальсифікації. Російська влада безпрецедентно зловживала адмінресурсом, не допустивши альтернативних кандидатів та обмеживши вибір та права для громадян.