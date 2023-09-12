Міжнародні партнери облаштовують укриття в навчальних закладах [ Редагувати ]
Надійні укриття у школах, дитячих садках і вишах - головна умова безпечного навчального року. З облаштуванням підвалів у навчальних закладах Україні допомагають і міжнародні партнери. В одному зі столичних укриттів побувала наша кореспондентка Єлизавета Яковлева.
Директорка 157-ї школи не приховує радості - у її навчальному закладі тепер нове укриття.
Тетяна Єрмак, директорка ліцею №157:
Тут є мультимедійна техніка, тут можна організувати кінозал, перегляд мультиків. Тут є парти, лавки, пуфики
Учні ж лише починають звикати, що під час повітряних тривог їхні уроки проходитимуть під землею.
Нікіта Михайлов, учень ліцею №157:
Воно мені дуже подобається. До цього укриття я сидів просто у бабусі в під'їзді. Мені подобається, що тут є вентиляція і всяке таке.
Лише кілька місяців тому тут усе було інакше: стирчали іржаві труби, а там, де зараз ігрова зона, були купи будівельного сміття.
В оновленому укритті може вміститися понад 2 сотні школярів.
А це вже інший район столиці. Ремонт в укритті 229-ї школи не робили дуже давно, каже директор.
Лариса Хоміцька, директорка школи №229:
40 років ніхто ремонт не робив в тирі. Він ще був обладнаний за тими стандартами, і там, звісно, було менше місця, ніж зараз. Вони винесли непотріб, обладнали, збільшили нам укриття.
Місце, де за радянських часів був тир, тепер не впізнати. Освітяни кажуть: теж доклали зусиль, аби отримати такий результат.
Лариса Хоміцька, директорка школи №229:
У нас тут були складські приміщення, ми все винесли, 4 контейнери винесли, стіни були вкриті грибком. Ми все оббили, обробили, пошпаклювали, як могли. І нанесли фон.
А в цьому дитячому садочку - укриттям був погреб, де колись зберігали овочі.
Андрій Богданець, керівник проєкту:
Тут була просто насипана земля, і висота була приблизно метр 50. Ми це вибивали й робили.
Зараз тут стоять пуфики у вигляді тварин, є безліч іграшок. Втім законотворці наголошують: добре обладнані укриття досі є далеко не в усіх закладах освіти.
Юлія Гришина, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВРУ з питань освіти:
Приблизно 75 відсотків наших шкіл мають укриття. І на жаль, лише 55% дитячих садочків мають укриття. В нас виділена субвенція з державного бюджету, місцева влада допомагає.
Облаштовувати укриття у школах, дитсадках і вишах Україні допомагають міжнародні партнери. Причому роботи тривають не лише у Києві, а й на Тернопільщині, Хмельниччині, у Харкові, Запоріжжі.
Андрій Богданець, керівник проєкту Freedom Space:
По цілій країні ми зробили вже 27 укриттів. Це дошкільні навчальні заклади, школи й один університет. Ще додатково ми беремо 4 укриття. Це буде Чернігів, 1 в Києві й 2 в Миколаєві.
Організатори проєкту кажуть, їхнє завдання - не лише тинькувати та фарбувати стіни. Кінцева мета - створити такий простір, де дітям буде і безпечно, і цікаво пересидіти час, поки лунає повітряна тривога.
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