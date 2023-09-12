У Великій Британії триває розшук колишнього військового, який втік із в'язниці. 21-річного солдата звинувачують у шпигунстві на Іран. Тож можливо, що зникнуть йому допомогли іноземним агентам. Про зухвалу втечу більшу розповість Світлана Чернецька із Лондона.

Слід втікача з в'язниці зникає на південному заході Лондона. Якраз поблизу Річмонд-парку - він найбільший в столиці. Але поки що всі зусилля з пошуку підозрюваного - марні. І цілком можливо, що хлопець вже покинув країну, кажуть у Скотланд-Ярді. Втікач - 21-річний Даніел Халіф. У Вондсвортській в'язниці він чекав на суд, який мав початися за 2 місяці. Його арештували за підозрою в державній зраді та тероризмі. І хоча це в'язниця не найвищої категорії безпеки, охорона тут більш ніж серйозна. У Вондсворті утримують підозрюваних та засуджених, які становлять небезпеку для населення.

Тож, як Халідові вдалося втекти? Він вислизнув з кухні, де саме мав ранкову зміну. Заховався під вантажівкою, яка привезла продукти до сніданку. Причепив себе самородними пасками до підвіски авто і виїхав за межі в'язниці. Попри численні пости охорони, які мають перевіряти весь транспорт спеціальними дзеркалами. За майже двісті років історії Вондсвортській в'язниці втекти з неї вдалося лише шістьом в'язням.

Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії:

Я хочу запевнити людей, що поліція працює вдень і вночі, щоб впіймати цю людину. Я знаю, що люди будуть хвилюватися з цього приводу, але, на щастя, такі інциденти надзвичайно рідкісні

Алекс Чок, міністр юстиції Великої Британії:

Ми маємо зробити все можливе, щоб зрозуміти суть того, що сталося. Хто чергував того ранку, на яких позиціях, починаючи від кухні й закінчуючи тюремною брамою. Які були протоколи, чи їх дотримувалися? Я також вирішив, що потрібно провести додаткове незалежне розслідування цього інциденту.

Але Халіфу вдалося не лише втекти з в'язниці, але й залягти на дно. Від середи про нього - ні слуху ні духу. Це списували на його солдатські навички, мовляв, і переховуватися вміє, і виживати в найскладніших обставинах. Щоправда, в п'ятницю до поліції звернувся продавець магазину, який начебто бачив Халіфа, коли той біг від вантажівки й сів у чорну машину неподалік в'язниці. І це підтверджує версію поліції про існування спільників на волі. Вперше хлопець потрапив в поле зору правоохоронців у 2021, на третьому році служби в британській армії. Його запідозрили в крадіжці особистої інформації вояків з бази даних Міноборони. Вважається, що Халіф працював на Іран і мав передати туди дані. Тож, в Лондоні не виключають, що в організації зникнення підозрюваного задіяні іноземні агенти.

Боб Ніл, голова комітету з правосуддя парламенту Великої Британії:

Тривожно, коли будь-яка іноземна сила, а в цьому випадку відверто ворожа іноземна сила, замішана в потенційному сприянні втечі з британської в'язниці. Ми не знаємо чи точно це так, але ми не можемо відкидати цю можливість і мусимо бути обережні щодо того, що можна говорити, щоби не нашкодити розслідуванню.

В Скотланд-Ярді не мають сумнівів, що втеча Халіфа була запланованою. А ще дивуються, що з таким серйозним обвинуваченням його утримували не у в'язниці найсуворішого режиму Белмарш. Бо саме там мають бути арештанти, які становлять загрозу національній безпеці. І звідти за всю історію ще нікому не вдалося втекти.