Бундесвер намагається стати привабливим роботодавцем: що пропонує армія німцям та німкеням [ Редагувати ]
Пропозиція для кожного. Німецький Бундесвер намагається стати привабливим роботодавцем для чоловіків та жінок, щоб вирішити проблему гострого дефіциту кадрів. Що армія пропонує німцям та німкеням? Тетяна Логунова розкаже.
У Лізі Хоффман - ознайомча співбесіда. Дівчина із міста Ессен вирішила змінити роботу. Медсестра за освітою планує звільнитися із лікарні та спробувати свої сили в Бундесвері.
Ліза Хоффман, медсестра:
Зараз я працюю медсестрою, але хочу чогось більшого. Тому я вирішила знати, якою може бути моя кар'єра в армії.
Ким вона хоче бути в Бундесвері - Ліза поки не вирішила. Відкрита до всіх пропозицій.
Ліза Хоффман, медсестра:
Бажано в медичній сфері, звичайно, адже у мене є досвід. Але в армії дуже багато можливостей. Подивимося, куди мене закине.
Зробити Бундесвер привабливим для жінок - пріоритет міністра оборони країни Бориса Пісторіуса. Наразі в лавах армії служить 25 тисяч німкень - це 13 відсотків від особового складу. Очільник оборонного відомства хоче збільшити цей інтерес хоча б до 20 відсотків.
Хайко, радник з питань кар'єри в Бундесвері:
Звісно, імідж Бундесверу такий, що жінки не думають про нього, як про демократичного роботодавця. Наша мета показує, що армія це більше, ніж біг через ліс з рюкзаком за спиною і зброєю в руках. У нас так багато посад у різних сферах, що ми можемо зробити пропозицію кожній.
Серед варіантів - і дистанційна робота.
Хайко, радник з питань кар'єри в Бундесвері:
Взяти б хоча відділ кадрів, у нас є можливість працювати з дому. Тож у цьому плані ми нічим не відрізняємося від інших роботодавців. Ми можемо дати кандидату те саме, що і будь-яка фірма. З тією різницею, що ми більш надійний роботодавець.
Звичайним роботодавцем Бундесвер став 12 років тому. Після того, як в країні скасували загальну військову повинність. І весь цей час військові скаржаться на дефіцит кадрів. Молоді хлопці та дівчата, попри пристойні зарплати та соціальні пакети, обирають цивільних роботодавців. Наразі в лавах німецької армії служить 180 тисяч чоловіків та жінок. Для забезпечення обороноздатності потрібно щонайменше 203 тисячі.
Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини:
Ми всі знаємо, що нам потрібні хороші кадри. Бундесвер - це роботодавець, який працює на вигідному ринку. Аби переконати в цьому молодих людей, нам потрібно показати, що ми можемо їм запропонувати. У найближчі місяці та роки ми активізуємо роботу в цьому напрямку.
Особливо гострою проблема дефіциту кадрів сталася після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Коли німці серйозно взялися за посилення власної обороноздатності. Лунали навіть заклики повернути загальний військовий обов'язок. Але ця ідея не знайшла підтримки в політиках.
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