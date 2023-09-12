Телескоп NASA "Джеймс Вебб" виявив присутність метану та вуглекислого газу в атмосфері екзопланети К2-18b, яка у 8,6 раза більша за Землю.

Вчені вважають, що відкриття дозволяє припустити наявність великої кількості водню в атмосфері К2-18b, на поверхні якої знаходиться вода. Це, своєю чергою, може свідчити про існування Гікеанських планет - гарячих космічних тіл з океаном на поверхні.

Деякі астрономи, уточнюються у пресрелізі Webb, вважають, що подібні умови - "багато обіцяюче середовище" для пошуку свідчень життя на екзопланетах.

Екзопланети розташовані за межами Сонячної системи. K2-18b обертається навколо холодної карликової зірки K2-18 за 120 світлових років від Землі. Зірка розташована у сузір'ї Лева.

James Webb є найпотужнішим астрономічним інструментом у руках вчених. Він дозволяє побачити далеке минуле Всесвіту, формування перших галактик та світло перших зірок. Так, діаметр головного дзеркала James Webb досягає 6,5 метра проти 2,4 метра у Hubble.

Крім того, нова космічна обсерваторія працюватиме в ІЧ-діапазоні, що дасть їй більше можливостей для вивчення далеких галактик. Її вартість - $10 млрд.

Телескоп James Webb, розроблений за участю США, Канади та Євросоюзу, покликаний замінити запущений ще у 1990 Hubble.

Нагадаємо, у липні SpaceX вивела на орбіту європейський телескоп Euclid для вивчення темної матерії.