Заохочують до навчання і перекваліфікації й українців. Отримати гроші на освіту можуть ті, хто отримав ваучери від служби зайнятості. Про умови державної програми на прикладі прифронтового Запоріжжя - розкаже Інна Гогой.

За своїм робочим столом Людмила переглядає сайт місцевого вишу, де здобуватиме другу вищу освіту. Аби знову стати студенткою скористалась ваучером від центру зайнятості. Від держави отримала майже 27 тисяч гривень на навчання. За півтора року Людмила стане магістром із соціальної роботи.

Людмила Шинкаренко, учасниця програми "Ваучер":

Запропонували посаду, я погодилась, і розумію, що досвіду з попередньої роботи буде не зовсім достатньо для того, щоб виконувати повноцінно функції на новій посаді. Побачила гугл-форму стосовно допомоги державної для другої вищої освіти.

У центрі зайнятості кажуть, за допомогою "Ваучера" людина може пройти перепідготовку за робітничими професіями, підвищити свою кваліфікацію або отримати нову спеціальність. Але є кілька нюансів: студент повинен мати не менше 15 років страхового стажу та вік сорок п'ять плюс. Для переселенців та учасників бойових дій таких обмежень не має.

Ірина Дуднік, директорка Запорізького обласного центру зайнятості:

Коштує ваучер 26 тисяч 840 гривень, і це покриває всі необхідні кошти, які потрібні для навчання. Знаходить навчальний заклад, вибирає для себе спеціальність, яка йому підходить, укладає договір з навчальним закладом, приносить нам цю угоду, і ми на розрахунковий рахунок перераховуємо кошти навчальному закладу.

Людмила розповідає, на другу освіту наважилась через обставини. Війна змусила залишити рідне місто та свій дім. Каже, проєкти, які дають змогу почати усе з початку, зараз вкрай важливі.

Людмила Шинкаренко, учасниця програми "Ваучер":

Це дуже доречно. Це дуже важлива підтримка як і для ВПО, так і взагалі мешканців, які цього потребують. Зараз у них є час, є змога здобути гарну освіту, бо треба буде відбудовувати державу.

Стала студенткою і Наталія з прифронтового Оріхова. Жінка склала іспити та тепер заочно вивчатиме в університеті менеджмент ОСББ. Отримані знання планує використати для відбудови, зокрема й рідного міста.

Наталія Кольчієнко, учасниця програми "Ваучер":

Ця професія мені допоможе долучитися до відновлення України, для того, щоб наші території знову обживалися людьми. У нас дуже гарний був центр міста, він весь зруйнований. Майже не залишилось ні одного будинка, ні однієї установи, щоб не була пошкоджена.

Втім чи буде можливість відбудувати свій будинок Наталія не знає. Висотка, де вона мешкає, нині геть розбита та вигоріла. Жінка розповідає: до повномасштабної війни мешканці багатоповерхівки створили ОСББ.

Наталія Кольчієнко, учасниця програми "Ваучер":

Ще нічого там не робилося, тільки входили в курс, оплачували всі проєкти. Планувалося зробити дитячий майданчик.

Наталія впевнена: після перемоги обов'язкове знайде можливість реалізувати усі плани. Для цього, каже, штудіюватиме весь матеріал.

Наталія Кольчієнко, учасниця програми "Ваучер":

Це заочна форма, поки що в онлайні, якщо змінюється ситуація, ми будемо приїжджати на сесію. Я швидко навчаюся, і якщо мені потрібно, я піду на ту роботу, яка мені буде і приємна, і буде приносити кошти.

Загалом на Запоріжжі ваучери на навчання отримали понад шістсот людей. Майже половина з них - переселенці.