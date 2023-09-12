Усе літо жителі Марганця, що на Дніпропетровщині - провели без води. Велике промислове місто розташоване на березі Каховського водосховища.

Саме звідти, як і багато населених пунктів регіону, вони брали воду. Та після теракту росіянами на греблі у місті довелося прокладати новий трубопровід. І зараз з кранів подають лише технічну воду.

З питною водою людям допомагають волонтери. Та чи вистачає її усім? Олена Мендалюк розкаже.

Щодня близько тисячі жителів Марганця приходять до штабу гуманітарної допомоги.

Від початку великої війни у місті організовано два гуманітарні осередки. Працюють вони з дев'ятої до п'ятнадцятої години. Попри щоденні обстріли на сьогодні у Марганці проживає майже двадцять тисяч людей - це половина довоєнного населення. За останні 7 місяців лише від "СпівДії" люди отримали більше як 105 тисяч наборів харчування. І в умовах війни, кажуть, ця допомога дуже доречна.

Доки в місті не було централізованого водопостачання, волонтери щодня привозили питну воду. За два місяці видали близько двохсот тисяч пляшок. Нині ж, розказують представники гуманітарної місії, допомогу переглянули.

Грайр Карапетян, офіційний представник WFP та волонтерської платформи:

З цього місяця ООН та "СпівДія" збільшила кількість харчових наборів. Приблизно на місяць буде 20 тисяч харчових наборів. Ми будемо повідомляти квартальним та головам ОСББ, на який час приходити та отримувати ці набори.

Зараз волонтери намагаються закрити усі потреби жителів Марганця - від питної води до продуктів харчування. Привозять і гігієнічні набори.

Галина Цимбакова - керівниця гуманітарного штабу:

Люди, які лежать, які потребують допомоги, приходьте до нас і отримуйте памперси для лежачих людей. Також у нас є памперси для діточок до року.

Усю гуманітарну допомогу розподіляють між пільговими категоріями містян. Деталі про дні видачі радять дізнаватися в гуманітарних штабах.