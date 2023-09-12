На Півдні ЗСУ потопили ворожий катер, знищили 52 окупантів і 3 танки - Гуменюк (відео) [ Редагувати ]
Сили оборони України за минулу добу знищили 52 окупантів, 3 ворожі танки, РСЗВ, 3 крупнокаліберні гармати, човен, САУ і 11 машин ворога. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла начальник координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1 рангу Наталія Гуменюк.
"Оперативна обстановка залишається складною та напруженою. Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу, ворог продовжує маневри силами та засобами. Очевидно, що їм необхідно перетягувати зусилля, зосереджувати там, де їм "припікає" суходолом. Але і з нашого боку через річку Дніпро ми завдаємо їм потужних втрат. За минулу бойову добу в результаті наших бойових завдань було знищено 52 окупанти, 3 танки, РСЗВ, 3 крупнокаліберні гармати, човен традиційно вже, САУ. І ми продовжуємо нищити автомобільну техніку ворога - мінус 11 одиниць...
Вони (окупанти - ред.) намагаються зараз вже активізовувати свої ресурси з Кримського напрямку і потроху підтягують туди поповнення.
Ракетоносії у ворога є спорядженими і готовими до застосування, але наразі всі заведені в пункти базування. Загалом корабельне угруповання ворога в Чорному морі розгорнуто в кількості 12 одиниць. Ще одна одиниця покриває надводну обстановку в районі Азовського моря. А ракетоносії, заведені в пункти базування і готові до залучення, потребують для виведення кілька годин. Тому Генеральний штаб дає оцінку ракетної небезпеки в морі як досить високу, оскільки готовність велика. Тим не менш оперативну обстановку ми повідомляємо одразу, які тільки вона змінюється. Поки що ракетоносіїв немає. Море останніми днями штормить досить потужно", - розповіла Гуменюк.
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