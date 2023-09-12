Сили оборони знищили 550 окупантів, 8 танків і 33 гармати - Генштаб [ Редагувати ]
Сили оборони України за минулу добу, 11 вересня, знищили 550 окупантів, 8 танків, 33 артилерійські системи і 11 бойових броньованих машин. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 269760 (+550) осіб,
- танків - 4568 (+8) од,
- бойових броньованих машин - 8778 (+11) од,
- артилерійських систем - 5872 (+33) од,
- РСЗВ - 764 (+4) од,
- засоби ППО - 515 (+3) од,
- літаків - 315 (+0) од,
- гелікоптерів - 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4645 (+17),
- крилаті ракети - 1455 (+0),
- кораблі /катери - 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8413 (+43) од,
- спеціальна техніка - 881 (+4).
Дані уточнюються.
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