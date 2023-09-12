У Львові власники конюшні організували іпотерапію для бійців, які повернулися з передової. Їзда верхи, як стверджують благодійники, зміцнює опорно-руховий апарат, і заспокоює. Вікторія Балицька побувала на сеансі.

Ветеран Андрій Новіков біля кобили з гордим іменем Сенсація, забуває про всі жахіття, які бачив на передовій. Воїн готує тварину до заняття, гладить, розчісує її, і це, як медитація.

Історія дружби Андрія та Сенсації почалася ще 8 років тому. У підлітковому віці юнак займався кінним спортом та іпотерапією дітей. А після перебування на передовій йому самому знадобилася допомога. Після довгої розлуки тварина впізнала Андрія.

Андрій Новіков, ветеран:

Вона підійшла, понюхала, наставила вуха прямо. Колись приходив, завжди приносив листя капусти, яблучка всякі. Того разу як прийшов, то одразу зрозумів, що впізнала, тому що підійшла.

Коли почалася повномасштабна війна, Андрій був за кордоном, але повернувся в Україну.

Андрій Новіков, ветеран:

Батько сам пішов воювати, і я тоді вирішив остаточно приїхати сюди й піти також в 125, щоби його підтримати і поряд з ним бути.

У 125 бригаді тероборони Андрій був кулеметником. Виконував завдання на передовій. Там воїна двічі контузило, але він продовжував воювати. А коли приїхав у відпустку, потрапив у ДТП.

Андрій Новіков, ветеран:

На машині їхав, і стало за рулем погано, врізався в бордюр, мене положили в лікарню.

Андрія комісували. Тепер ветеран працює на швидкій допомозі й у вільний час проходить курс іпотерапії.

Андрій Новіков, ветеран:

Дуже допомагає. Ти розумієш, що там є твої ще побратими, які ще там залишилися. Ти з ними спілкуєшся, розумієш їх, але все одно ти розумієш, що ти зараз можеш тільки якусь частинку там допомогти, щось зробити.

Павлові ще зарано їздити верхи. Бо нещодавно переніс складну операцію. Ветеран поки звикає до коня.

Павло теж служив у 125 бригаді тероборони. На передовій дістав поранення у живіт.

Павло Коваль, ветеран російсько-української війни:

Погладити, побути біля коня - це заспокоює. Я живу в центрі, це таке місце, де дуже багато людей. Воно інколи мене тригерить з різних причин. Але коли перебуваю на природі, в конюшні, ніхто не мішає, і це допомагає мені в плані реабілітації.

Іпотерапію для ветеранів на благодійних засадах започаткувало подружжя - власники конюшні.

Мар'яна Коник, власниця коней, фахівець з іпотерапії:

Кінь - це благородна тварина. Чому? Тому що вони дуже енергійні. І при спілкуванні з ним ти цю енергію відчуваєш.

Саме це допомагає коням лікувати людей. Їзда верхи добре впливає на опорно-руховий апарат.

Мар'яна Коник, власниця коней, фахівець з іпотерапії:

Потрібно втримувати баланс, вона задіює глибокі м'язи корсета, для того, щоби був баланс, є розроблені спеціальні вправи на ту чи іншу групу м'язів.

Спілкування з конем заспокоює та допомагає знайти внутрішню рівновагу. Особливо це корисно ветеранам.

Мар'яна Коник, власниця коней, фахівець з іпотерапії:

Вони дуже тривожні, не можуть спати, вони не можуть сконцентруватись, їм дуже важко знаходитися в оточенні людей. І приходячи до нас, займаючись, вони навіть приходять не на саме заняття з іпотерапії, вони приходять їх погодувати, погладити, допомогти по конюшні, піти погуляти з цим конем. Це їх заспокоює.

Ветерани підтверджують: після спілкування з кіньми їм легше адаптуватися до не фронтового життя.