У росії літак сів у поле

Пасажирський літак "Уральських авіаліній", що летів із Сочі до Омська здійснив екстрену посадку на полі неподалік від Новосибірська.

На борту Airbus A320 знаходилося 159 пасажирів (з них 23 дитини) та 6 членів екіпажу.

Літак перед посадкою подавав сигнал тривоги через відмову гідросистеми. Він планував здійснити посадку в аеропорту Новосибірська, але незабаром зник з радарів.

За попередніми даними, посадка відбулася в районі села Кам'янки Новосибірської області.

За попередніми даними, при посадці літак залишився цілим. Займання не було. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.