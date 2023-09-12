У росії в полі екстренно сів пасажирський літак (відео) [ Редагувати ]
Пасажирський літак "Уральських авіаліній", що летів із Сочі до Омська здійснив екстрену посадку на полі неподалік від Новосибірська.
На борту Airbus A320 знаходилося 159 пасажирів (з них 23 дитини) та 6 членів екіпажу.
Літак перед посадкою подавав сигнал тривоги через відмову гідросистеми. Він планував здійснити посадку в аеропорту Новосибірська, але незабаром зник з радарів.
За попередніми даними, посадка відбулася в районі села Кам'янки Новосибірської області.
За попередніми даними, при посадці літак залишився цілим. Займання не було. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
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