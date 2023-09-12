Багатонаціональні навчання "Сі-Бриз 2023" стартували в Румунії. Бійці українських Військово-морських сил проходитимуть навчання разом з представниками ВМС інших країн за стандартами НАТО. Про головну мету цьогорічних тренувань - розкаже Ярина Марків.

"Сі Бриз 2023" стартували в Румунії місті Констанца. Багатонаціональні військові навчання, які з 1997 року проводились на території України, в умовах агресивної війни рф розпочинаються в Чорному морі та дельті Дунаю. До тренувань за участю США, Румунії та України долучаться держави-партнери України, серед яких Велика Британія та країни Чорноморського регіону. Головна тематика навчань - забезпечення безпеки цивільного судноплавства та розмінуванню акваторії Чорного моря. Усе за стандартами НАТО.

Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил ЗС України

Враховуючи те, що в нашому спільному Чорному морі течія діє проти годинникової стрілки, то все, що потрапляє в Чорне море з боку російської федерації, а також внаслідок підриву Каховської ГЕС, поступово опиняється біля берегів наших партнерів.

Ще більшої проблеми це набуває через те, що рф постійно застосовує досить застарілі зразки мінного озброєння, на кшталт радянських мін зразків 60-70 років виробництва, передбачити поведінку яких досить складно.

Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил ЗС України

Це робиться навмисно, щоб ускладнити цивільне судноплавство в акваторії Чорного моря, і в такий спосіб нашкодити економіці нашої країни

І створити загрозу для усього світу. Ці навчання - ніщо інше як інвестиція в майбутню безпеку Чорного моря. Тренування подібного рівня дають можливість обмінятися досвідом з нашими партнерами та провести оцінювання сумісності України з країнами НАТО,

Дмитро Коваленко, командувач підготовки ВМС ЗС України:

Хотів би подякувати Сполученим Штатам Америки за організацію цих навчань. Румунії за гостинність і за те, що погодились провести навчання на цій території. Досвід, який на сьогодні є у наших людей, я думаю, що він буде дуже актуальних для наших друзів і партнерів.

Багатонаціональні навчання, організовані Військо-морськими силами Румунії та США "Sea Breeze 23.3" триватимуть до 15 вересня в зоні відповідальності румунських ВМС.