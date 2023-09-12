Броньованої техніки на передовій багато не буває, наголошують наші захисники.

Українці, які давно живуть за кордоном, об'єднують навколо себе іноземців, задля фінансової підтримки української армії. І це дає результат.

Сили тероборони отримали таким чином бронетранспортери іноземного виробництва.

Так по-войовничому реве військова розробка британців - бронетранспортер FV432. Багатофункціональна бойова машина, пік виробництва - 60-ті роки минулого століття.

Олександр Музика, офіцер Командування Сил територіальної оборони ЗСУ:

Наступальна, логістична, доставлення боєприпасів, доставлення особового складу, евакуація особового складу в зоні ураження і подібне.

Нині така техніка вже допомагає українським воїнам протистояти загарбникам на фронті, розповідає офіцер.

Олександр Музика, офіцер Командування Сил територіальної оборони ЗСУ:

Коли ми вже почали її поставляти, однозначно хлопці пересіли, вибачте за слово, з джипів на броньовану техніку, і набагато краще виконують свої задачі. Радянська техніка є важчою, і вона їде відповідно повільніше. Ця швидко може відпрацювати, оперативно зробити своє завдання - в цьому є перевага. Мало того на ній стоїть броня 12,7 мм, яка може витримувати повністю 7,62 калібру, не пробивається.

Броньованої техніки на передовій багато не буває, наголошують наші захисники. Тож намагаються збільшувати кількість бойових машин на фронті будь-якими способами.

Павло Грод, президент Світового Конгресу Українців:

Ми зрозуміли спочатку, що територіальна оборона не мала броньованої техніки, броньованих жилетів, каскок, тепловізорів, медичних аптечок, тому ми почали на тому етапі закуповувати тисячі й тисячі того обладнання і передавати прямо до територіальної оборони. І сьогодні еволюція іде, і ми закриваємо тепер нову потребу. Це є розвідувальні дрони, це є броньована техніка. І ми дуже вдячні всім нашим донорам, жертводавцям.

Цього разу Світовий конгрес українців зібрав кошти на закупку 15 британських БТРів для Сил територіальної оборони.

Ігор Танцюра, командувач Сил територіальної оборони ЗСУ:

Дуже вчасно. Цю техніку буде використовувати особовий склад до переднього краю, щоб особовий склад був захищений. Якщо є така необхідність, то транспортування поранених. Ми також цю техніку будемо використовувати для навчання самих механіків-водіїв у навчальних центрах. А також плануємо цю техніку використовувати для розробки новітніх засобів для розмінування на полі бою.

Куди саме відправити ці бойові машини, у командуванні Сил тероборони вже визначили. Кажуть: гусеничні бронетранспортери - восени та взимку, коли погода вносить свої корективи в хід бойових дій - особливо стануть у пригоді.