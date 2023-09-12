Бельгія планує передати Україні заморожені російські активи на суму 100 млрд євро в якості репарації за збройне вторгнення. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр юстиції України Денис Малюська.

"Кожна такого року подія, кожна конференція міністрів юстиції країн-членів Ради Європи - це поступові кроки вперед. Чим далі, тим наші партнери стають сміливіші і у своїх заявах, і у своїх діях. Вчорашня декларація прийнята на конференції і погоджена міністрами юстиції у своїх формулюваннях є набагато сміливішою, ніж аналогічні документи попередніх періодів. Так само заяви наших партнерів є набагато більш обнадійливими.

Мені найбільше сподобалась заява мого колеги з Бельгії про те, що вони мають намір у межах, передбачених нормативними вимогами і законом, передати Україні заморожені російські активи, які знаходяться на території Бельгії.

Нагадаю, що Бельгія є найбільшим утримувачем у світі російських заморожених активів. Мова йде про суму, більше, ніж 100 млрд євро, які там заморожені і очікують, щоб ми юридично оформили їх конфіскацію і направили на компенсації.

Тобто задавалося б країнами не надто велика, масштабна, в G7 не входить, але від її рішучості залежить левова частина активів російської федерації і компенсації Україні...

Хочу звернути увагу, що це поки політичні заяви, це не є юридичним документом про те, що Бельгія чи інші партнери віддають і ми вже можемо користуватися. Це поки що політична підтримка і ми рухаємося крок за кроком", - заявив глава Мінюсту.