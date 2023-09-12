На півдні Донеччини Збройні сили України намагаються пробити російську оборону. І чим глибше наші військові там заходять, тим запеклішим стає опір ворога. Ще трохи й фронт окупантів може посипатись. Росіяни це розуміють, тому стягують на кордон Донецької та Запорізької областей свої резерви.

Наш воєнкор Станіслав Кухарчук побував на позиціях 38 бригади морської піхоти біля Урожайного.

Дим на горизонті здіймається в нещодавно звільненому Урожайному. Нашим воякам там вдалось закріпитись, але росіяни вперто хочуть повернути втрачене. На хлопців летить все смертоносне залізяччя, яке мають на озброєнні окупанти.

Цей розрахунок важкого міномета 38 бригади морської піхоти готується до бою. Хлопці прикривають своїх побратимів, по кілька разів на день росіяни кидаються в контратаки й не дають піхоті закріпитись.

Віктор, військовослужбовець 38 бригади морської піхоти:

Їм не сподобалось, що Урожайне взяли. Звичайно, не сподобалось, кому сподобається таке? Нічого, скоро ще й оце відіб'ємо, буде все нормально. Арта не змовкає тут ні вдень, ні вночі.

Основна ціль міномета - ворожа атакуюча піхота і броньована техніка. Цілі для розрахунку знаходить і корегує безпілотник. Заледве аеророзвідники помічають рух - одразу звучить команда до бою.

За два місяці українським військам у цьому районі вдалось звільнити майже 10 населених пунктів. Намагаючись зупинити наш наступ, росіяни не лишили від сіл та селищ і каменя на камені. Морський піхотинець на псевдо "Ахіллес" каже: цей напрям для окупантів вкрай важливий, тому російське командування із життями своїх бійців просто не рахується.

Позивний "Ахілес", військовослужбовець 38 бригади морської піхоти:

Контратаки ідуть постійні, дуже багато резерву. Ми в принципі готові до цього, стримуємо контратаки й тримаємо позиції, які відбили у ворога. Ми воюємо з досить сильним ворогом, але відчуваємо деяке послаблення на деяких ділянках... Але знаємо, що є переміщення більшого резерву на цей напрямок.

Ці двоє морських піхотинців теж очищують українську землю від росіян. Щоправда, вже на звільненій від ворога території. Тутешні села, поля та посадки буквально завалені трупами кремлівських солдатів. І їх треба прибирати. Перед виходом Максим готує кішку і довгу мотузку - це знаряддя вкрай необхідне для такої роботи.

Ці роботи з евакуації тіл - поблизу лінії фронту, де ще навіть не побували сапери. Кожен крок тут має бути виваженим і обережним.

Тіла у камуфляжі важко помітити в кущах та високій траві. Але їх виказують розкидані поряд речі та нестерпний трупний сморід - він тут буквально скрізь. Коли знаходять російського солдата, хлопці його спочатку стягують кішкою, а потім уважно оглядають - тіло треба ідентифікувати.

Документи у загиблих росіян трапляються нечасто. І це погано, каже Максим, бо такі тіла обміняти дуже важко. А саме для цього він їх збирає.

Максим, військовослужбовець 38 бригади морської піхоти:

Буває таке, що вони навіть роблять замовлення на якогось офіцера, дають точку. Але це так - більше для обміну. Маючи наших загиблих на тій стороні, ми можемо обміняти на нього, тому заради цього і робимо.

Роботи у хлопців чимало. Адже скільки загиблими втратила ворожа армія під час нашого наступу, достеменно невідомо навіть самим росіянам. Деякі тіла зараз не те, що ідентифікувати, а навіть зібрати до купи неможливо. В навколишніх полях, тіл ще більше, але іти без саперів туди ніхто не ризикне.