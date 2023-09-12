Кожен із цих снарядів, якому майже сотня років, і дотепер - реальна загроза для людини.

У Запоріжжі піротехніки знешкодили мінометну міну часів Другої світової війни. Рятувальники кажуть, що після теракту на Каховській ГЕС такі знахідки минулих війн тепер з'являються регулярно, В чому особливості їх знешкодження? Розкаже Інна Гогой.

У касках та бронежилетах, зі спеціальним чемоданом у руках запорізькі рятувальники прямують на місце знахідки. Посеред піску та мушель виявили мінометну міну часів Другої світової війни.

Десятки років снаряд пролежав на дні водойми. Після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС, річка тут обміліла та оголила береги. Втім попри чималий вік міна і досі небезпечна. Боєприпас може здетонувати будь-якої миті, наголошують піротехніки. І вкотре нагадують, як правильно поводитись, якщо виявили підозрілий предмет.

Дмитро Захаров, начальник групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС України в Запорізькій області:

Категорично заборонено його переносити, крутити, підіймати, розбирати, кидати в багаття. Потрібно за можливості замаркувати місце та подзвонити у службу порятунку.

Навколишню територію рятувальники обстежують з металошукачем. Стару мінометну міну 82-го калібру вилучають з місця і потім знешкоджують.

Надзвичайники кажуть, після того, як Дніпро обмілів, боєприпаси Другої світової виявляють ледь не щодня.

Святослав Стасюк, начальник групи спеціальних мінно-пошукових робіт ГУ ДСНС України в Запорізькій області:

Знаходяться і гранати, і мінометні міни, і артилерійські снаряди, навіть авіаційні бомби, які ще не здетонували.

Кожен із цих снарядів, якому майже сотня років, і дотепер - реальна загроза для людини. Водночас українські землі вже всіяні новими боєприпасами, якими росіяни обстрілюють мирні міста та села або залишають після себе на деокупованих територіях. І розміновувати території нам доведеться не один десяток років. Адже ця робота небезпечна і копітка.

Святослав Стасюк, начальник групи спеціальних мінно-пошукових робіт ГУ ДСНС України в Запорізькій області:

Зараз авіаційні бомби, ось КАБ-500, вони заходять на глибину 10 метрів і в довжину під землею на метрів 6-7, тому починаєш копати в одному місці, а закінчуєш вже через метрів десять від того отвору, де вона зайшла.

На Запоріжжі піротехніки щодня виїжджають знешкоджувати ворожі снаряди. Працюють за заявками від місцевих жителів.

Святослав Стасюк, начальник групи спеціальних мінно-пошукових робіт ГУ ДСНС України в Запорізькій області:

Населений пункт, подвір'я біля будинку або в будинку боєприпаси - це вони відпрацьовуються в першу чергу. Найчастіше знаходимо касетні бойові елементи від реактивних систем залпового вогню "Ураган", "Смерч" або артилерійські снаряди.

Деякі залишки боєприпасів, які вже не становлять загрози, зберігаються ось на цьому звалищі. Тут майже усе, чим росіяни б'ють по області. Загалом за півтора року великої війни рятувальники знешкодили на Запоріжжі понад три з половиною тисячі ворожих снарядів.