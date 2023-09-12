Підготовка до зими триває нині на фронті. Логістичні підрозділи отримують і розподіляють теплий одяг і взуття для захисників. І про це наступний сюжет, підготовлений спільно з кореспондентами Військового телебачення.

Своєчасно й поживно нагодувати бійців. Одягти й взути за сезоном. Швидко привезти боєприпаси та амуніцію. Ці задачі на фронті вирішують підрозділи логістики. Від них значною мірою залежить боєздатність армії. Сьогодні ми в гостях у групи матеріально-технічного забезпечення 63-ї окремої механізованої бригади.

Михайло, командир групи матеріально-технічного забезпечення:

В логістику входить забезпечення бойових підрозділів всім, чим тільки можна, тобто перевезення боєприпасів, забезпечення речовим майном, харчування та перевезення особового складу.

Одяг, амуніцію та взуття на передовій розподіляють мобільні речові служби.

Орест, начальник речової служби:

Чому все на машинах? Тому що в будь-який момент поступає команда, і ми мусимо виїхати в найкоротший час, щоб не витрачати час на завантаження-вивантаження, то ми тримаємо все одразу на машинах, тобто нам потрібно декілька годин, і ми готові виїжджати в іншу точку країни.

Підготовка до осінньо-зимового періоду вже у розпалі. Комірник показує, яку форму видає бійцям: тут натільна білизна, флісова кофта, зимова куртка та ватні штани.

Маріан комірник:

Штани зимові утеплені, куртка, утеплювач і підтяжки, щоб не спадали, щоб хлопцям було зручно. Дуже зручні штани, і спина вся прикрита, бачите, як воно зроблене догори.

Максим у цивільному житті був інженером-механіком швейного обладнання. Тепер ремонтує військове умундирування. У фургоні-майстерні є все необхідне: швейні машинки, тканина, блискавки та фурнітура.

Максим, кравець:

На цій машинці ми шиємо одяг, підшиваємо замки, міняємо на куртках, на флісках. Оця машинка в нас під броніки, зшиваємо на ній броніки порвані. І броніки, що не підходять на великих людей, то ми їх робимо більшими.

Фахівці логістичних підрозділів кажуть: налагоджений ланцюжок забезпечення наших воїнів усім необхідним допомагає бійцям відчувати бодай мінімальний комфорт у польових умовах і міцно тримати оборону.