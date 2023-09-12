Притягнення путіна до відповідальності за злочин агресії: Малюська пояснив, як це зробити (відео) [ Редагувати ]
Завдання України та всього світу - зробити так, щоб путін та вище політичне та військове керівництво російської федерації понесли відповідальність за свої злочини проти України.
Україна з партнерами продовжує обговорювати можливі моделі створення Спеціального міжнародного трибуналу для притягнення ватажків рашистів до відповідальності за злочин агресії.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр юстиції України Денис Малюська.
"Безумовно тут складнощі є, бо росія не ратифікувала Римський статут. Відповідно Міжнародний Кримінальний суд не може у цій частині розглядати і притягнути до відповідальності путіна. Але у нас є інші кримінальні провадження, де путіна притягнути до відповідальності цілком можна. І навіть є ордер на арешт путіна.
У принципі з точку зору фізичних можливостей я б сказав, що це дуже схоже з вироком, тому що путін очевидно не захоче поїхати в Гаагу добровільно. Але обмеження на його виїзд закордон і арешт потенційний, який може трапиться одразу, як він залишить територію російської федерації, він уже є величезним фактором стримування як його зовнішньополітичної активності, так і його політичного майбутнього на міжнародній арені.
Безумовно хотілося б, що був створений міжнародний трибунал за зразком колишньої Югославії чи Сьєрра-Леоне, який би притягнув путіна так само і за злочин агресії. Безумовно, тому що це є ключовий злочин, який вчинили топ-посадовці російської федерації. Але вони вже стільки злочинів вчинили, якщо чесно.. Безумовно хотілося б за агресію притягнути, але я так думаю, що ключова вимога - накласти юридичні обмеження і видати ордер на арешт - вона вже відбулася. Це вже величезне досягнення", - заявив глава Мінюсту.
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